Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

В среду на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в РФ повысилась активность радикальных молодежных группировок, передает "Интерфакс".

По словам Бортникова, существенно растет активность различных социальных групп и радикальных молодежных группировок, среди которых сторонники правового и левого экстремизма. Они призывают к силовым акциям против мигрантов и вынужденных переселенцев, исповедующих ислам.

Как отметил директор ФСБ, в Сети распространяется экстремистская идеология, основанная на идеях неонацизма и радикального ислама.

Глава ведомства заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы должны держать в поле зрения подобные явления и разбираться в их мотивации.

"Данным негативным процессам нужно противопоставить систему мер, которые включают профилактическую работу всех заинтересованных ведомств", — подчеркнул Бортников.