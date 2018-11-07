Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

Изучать в школах церковнославянский язык, возрождая русские традиции словесности, предложил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Правда, на Всероссийском съезде учителей русской словесности в МГУ Садовничий подчеркнул, что речь идет о факультативе.

По мнению ректора МГУ, русский язык надо изучать параллельно с церковнославянским и рассматривать при этом историю народа. Всероссийский съезд учителей русской словесности проходит в 7-9 ноября МГУ, сообщает ТАСС. На него собрались более тысяч делегатов из 73 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Румынии, Китая.

В съезде участвует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Церковнославянский язык (кодифицированный вариант старославянского языка) — традиционный язык богослужения, употребляемый православной церковью в Белоруссии, Болгарии, Польше, России, Сербии, Черногории и на Украине.

В отличие от латыни, которая когда-то была средством общения, и до сих пор употребляется в науке, медицине и юриспруденции, на церковнославянском языке (как и на книжно-литературном старославянском) никто никогда не говорил, он создан исключительно как богослужебный. Более того, он неодинаков в разных странах. Так, в Русской православной церкви служат на церковнославянском языке русского извода, а, например, в Сербской — на церковнославянском языке сербского. В Древней Руси церковнославянский и древнерусский языки сосуществовали по принципу диглоссии (каждый выполнял свою функцию), однако большинству людей богослужебный язык был практически непонятен.