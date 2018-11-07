Вокзалы Барселоны и Мадрида эвакуированы из-за сообщений о бомбах

В среду прошла эвакуация на железнодорожных вокзалах Мадрида Аточа из-за сообщений о возможном взрывном устройстве. Тревога оказалась ложной. Также в Барселоне возобновилось движение поездов с вокзала Сантс, прерванное утром из-за подозрения о наличии взрывного устройства, передает ТАСС.

Ранее каталонские правоохранительные органы Mossos d"Esquadra сообщили, что следуя протоколам безопасности, специалисты-взрывотехники проверяют пути скоростных поездов AVE на станции Сантс Барселоны​​​.

Как пояснили представители каталонских правоохранительных органов, службы безопасности ADIF зафиксировали через сканер "предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана". По информации очевидцев, их отправили на повторную проверку багажа.

11 марта 2004 года за три дня до парламентских выборов в Испании произошли теракты в Мадриде, в результате которых на вокзале Аточа погиб 191 и было ранено 2050 человек. Дата организации терактов, которые стали крупнейшими в истории страны, была выбрана с символическим значением — взрывы произошли через 911 дней (и ровно через 2,5 года) после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Согласно последним данным, взрывного устройства на вокзале не обнаружено.