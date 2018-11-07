Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

Долгожданный ребенок появился в семье 28-летней певицы Нюши и ее супруга — 37-летнего Игоря Сивова. Девочка родилась в элитной клинике в США – в палате с экологически чистой мебелью.

При родах присутствовал и ее отец. Это – третий ребенок мужа артистки: у него есть двое детей от предыдущего брака, а вот Нюша мамой стала впервые.

Радостным событием Нюша поделилась в своем "Инстаграме", опубликовав фото с подписями "Наша ангелочек" и "Лапочка-дочка".

Как пишет StarHit, свои два первых месяца жизни малышка с мамой проведут в Майами, однако долго "засиживаться" в декрете певица не намерена и собирается уже вскоре вернуться на сцену.