Торговым сетям запретили возвращать непроданные продукты

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который запрещает торговым сетям возвращать поставщикам нереализованные продукты.

Целью введения этого запрета является пресечение практики возврата магазинами производителям непроданных товаров. Речь идет о товарах, срок реализации которых не превышает 30 дней. Таким образом, запрет касается только скоропортящейся продукции — молочной, хлебобулочной и кондитерской, а также фруктов, овощей, свежего мяса и рыбы. Также сетям запрещается требовать от производителя возмещения расходов на утилизацию нераспроданных товаров.

Договоры, заключенные до дня вступления закона в силу, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

Одним из инициаторов закона была вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает ТАСС. По ее мнению, благодаря документу производитель получит горизонт планирования, расширение своего производства, повышение качества рецептуры, расширение ассортимента. И это будет выгодно всем гражданам России. Также закон сыграет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны в условиях санкций.