КХЛ назвала лучших хоккеистов недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги озвучила список лауреатов девятой недели чемпионата. Игроки определялись по четырем номинациям. Примечательно, что сразу в трех номинациях первенствовали российские хоккеисты.

Так, лучшим вратарем минувшей недели был признан голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин. За три проведенных матча "регулярки" КХЛ он отразил 96,74 процента бросков, отличился одним "сухарем" и своей игрой помог "Магнитке" добиться трех побед.

Лучшим защитником назван Даррен Диц из казахстанского "Барыса", который стал самым результативным игроком линии обороны – по итогам недели в его активе 5 (2+3) очков. Его показатели помогли клубу из Астаны добиться трех гостевых и одной домашней победы.

Среди нападающих не было равных Денису Паршину из нижегородского "Торпедо". За три поединка недели он набрал шесть очков, из которых четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи. Он набирал очки в каждом из матчей, а его клуб добился двух побед из трех.

И наконец, в номинации "Лучший новичок" победил ярославский железнодорожник Максим Афанасьев. 20-летний защитник "Локомотива" сделал одну результативную передачу в игре против "Сочи".