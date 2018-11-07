Дмитрий Кириченко сменил Сергея Томарова на посту наставника "Уфы"

Руководство футбольного клуба "Уфа" приняло отставку главного тренера команды Сергея Томарова, который подал прошение об увольнении. На посту наставника уфимцев его сменит Дмитрий Кириченко, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.

О кадровых перестановках в клубе из столицы Башкортостана сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что 36-летний Томаров возглавил "Уфу" в июне 2018 года. Под руководством российского специалиста команда преодолела два квалификационных этапа Лиги Европы, однако пробиться в основную сетку соревнования не смогла.

В российской премьер-лиге уфимцы в 13 играх одержали лишь две победы при пяти ничьих и шести поражениях. После 13 туров чемпионата России "Уфа" находится в зоне вылета, занимая предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что Томарова на посту может сменить Сергей Юран. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг назначение специалиста. Отметим, что и.о. главного тренера Кириченко уже имеет опыт работы наставником – ранее он работал в "Ростове", а с 2018 года входил в тренерский штаб "Уфы".