Сирийские С-300 к бою готовы

Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит", которые Россия передала Сирии, настроены и готовы к постановке на боевое дежурство. Отечественные инженеры, которые ездили в Арабскую Республику, уже вернулись домой. Осталось только подготовить расчеты для ЗРК, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник.

Также собеседник журналистов уточнил, что сирийцам передали гибрид, состоящий из комплексов модификации ПМ и ПМУ-2.

Ранее стало известно, что Сирия получила 3 дивизиона ЗРК С-300ПМ. В боекомплекте каждого 100 ракет. Эти зенитные системы служили в вооруженных силах России, однако их заменили на более современные С-400.

Решение о передаче Сирии комплексов ПВО С-300 приняли после уничтожения российского разведывательного самолета Ил-20 и гибели всего его экипажа. По данным Минобороны РФ, воздушное судно стало жертвой провокации, организованной истребителями израильских ВВС.

С-300ПМ способен перехватить практически любую воздушную цель на расстоянии до 250 километров. Один комплекс, а это командный пункт, радар и несколько пусковых установок, может одновременно брать на сопровождение и обстреливать несколько летательных аппаратов.