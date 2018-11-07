Чубайс заявил, что поедет в Давос

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января 2019 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Ранее газете Financial Times стало известно, что организаторы форума предупредили владельца "РусАла" Олега Дерипаску, главу группы "Ренова" Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина о том, что их присутствие на форуме "не приветствуется".

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, подобные рекомендации в первую очередь негативно отразятся на самом форуме, передает "Интерфакс".

"Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем стали, не благодаря форуму. А Давос стал таковым, благодаря таким бизнесменам. Отторгая таких предпринимателей, форум рубит свои основы", — пояснил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, почему на форум в Давос не поедет Владимир Путин, Песков сообщил, что это связано с отсутствием свободного времени в графике президента.

"Там были Путин, Медведев — российское присутствие достаточно широкое. После подобных решений оно, наверное, будет не таким широким", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин в апреле 2018 года были включены в санкционный список администрацией президента США Дональда Трампа.