Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако

В Монако вместе с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым задержали почти все бывшее судебное руководство княжества. Все задержанные дали показания на допросах в Монако и Ницце. Отпустят их или задержат, будет решать судебный следователь Эдуар Левро.

Рыболовлев был вызван на допрос и сам на него явился, отмечает "Интерфакс". Россиянин пришел по повестке дела о его разбирательстве с арт-дилером Ивом Бувье. Вопросы у следствия вызывала переписка, которая была обнаружена во время следствия в телефоне адвоката Татьяны Бершеды. Из нее следует, что Рыболовлев использовал связи правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на ведущееся расследование по иску к оказавшемуся нечистоплотным арт-дилеру.

Адвокаты Рыболовлева подчеркнули, что надо строго соблюдать презумпцию невиновности их клиента. Эрве Темим и Тома Джаккардине выразили сожаление, что тайна следствия была нарушена. Они подчеркнули, что им не составит труда доказать, что обвиняемый в крупном мошенничества Ив Бувье пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением, весьма далеким от неблагосклонного. В сентябре 2017 года из-за обвинений в том, что он мог влиять на тяжбу Бувье и Рыболовлева, в отставку ушел хранитель печатей княжества Монако Филипп Нармино.

В 2011 году Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако". В 2015 году российский миллиардер обвинил женевского арт-дилера Ива Бувье в том, что на продаже 37 картин Рыболовлеву на 1 миллиард долларов завысил цену на произведения Пикассо, Моне, Модильяни и Ротко.

Адвокат Рыболовлева Татьяна Бершида записала свой разговор с болгаркой Таней Раппо, которая организовывала первые встречи россиянина с Бувье, и передала эту запись в полицию. Раппо подала в суд иск о вмешательстве в ее личную жизнь со стороны Рыболовлева и его адвоката. Бувье обвинил бизнесмена в коррупции и использовании связей в Монако для выдвижения против него обвинений.