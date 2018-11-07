Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий

Иммиграция приводит к изменению сообщества микроорганизмов (микробиоты) в теле людей, заявили американские учёные. Подобная трансформация начинает происходить уже в течение первых девяти месяцев после переезда.

Как говорят авторы работы, чем дольше человек живёт в новой стране, тем больше его микробиота начинает походить на микробиоту людей, родившихся в этом регионе.

"Когда вы переезжаете в новую страну, вы приобретаете новую микробиоту", — отмечает автор исследования профессор Биотехнологического института при Миннесотском университете Дэн Найтc (Dan Knights).

На сегодняшний день исследователи мало что знают о том, как микробиота влияет на здоровье человека. При этом учёные всё чаще находят свидетельства важности кишечных бактерий, влияющих на развитие сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и другие заболевания.

Специалисты из США решили изучить микробиоту иммигрантов, чтобы понять, как сильно она изменяется после переезда в другую страну.

Исследовательская группа собрала образцы кала у более чем 500 представителей народностей хмонг (этническая группа родом из горных областей современных КНР, Вьетнама, Лаоса и Таиланда) и карены (группа народов на юге и юго-востоке Мьянмы). Выборка включала людей, родившихся в Азии и недавно переехавших в США, и иммигрантов второго поколения.

Специалисты также взяли образцы кала у 36 уроженцев США с европейско-американским происхождением. Они выступили в качестве контрольной группы.

Оказалось, что содержание бактерий рода Prevotella в микробиотах снижалось, а бактерий рода Bacteroides повышалось у иммигрантов после переезда в новую страну в течение нескольких месяцев. Бактерии рода Bacteroides ассоциируются с западным образом жизни.

Изучая анализы первого и второго поколения иммигрантов, учёные заметили, что соотношение бактерий всё больше сдвигалось в пользу рода Bacteroides.

Как говорят авторы работы, изменение микробиоты не обязательно приводит к негативным последствиям. Проблема, скорее, состоит в том, что микробиота иммигрантов не просто изменяется, она становится значительно менее разнообразной.

К слову, учёные не впервые говорят об опасности уменьшения разнообразия микробиоты. Исследователи даже предлагают создать своего рода микробный "Ноев ковчег" (авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об этой задумке).

"Мы обнаружили, что иммигранты начинают терять своих родных микробов почти сразу после прибытия в США, а затем приобретают чужеродных микробов, чаще всего встречающихся у европейцев и американцев. При этом новых микробов недостаточно, чтобы компенсировать потерю старых. И мы наблюдаем снижение разнообразия", — говорит Найтс.

Ранее специалисты выяснили, что люди в развивающихся странах имеют гораздо большее разнообразие бактерий в микробиоте кишечника в сравнении с американцами. Как говорит Найтс, увидеть эту потерю разнообразия у людей, переехавших в США, особенно удивительно.

Найтс отмечает, что они, конечно, ожидали увидеть некоторую потерю в разнообразии у людей, переезжающих в США. При этом они не ожидали, что она будет настолько значительной.

Специалисты отмечают важность проведённого исследования, поскольку меньшее разнообразие микробиоты связано со многими заболеваниями, например, ожирением.

Найтс считает, что их работа объясняет всплеск распространения ожирения среди иммигрантов после их прибытия в США. И действительно, у тучных людей в исследовании наблюдались самые низкие уровни микробного разнообразия.

Почему наблюдается сокращение разнообразия? Трансформацию микробиоты можно объяснить изменениями в рационе питания людей, считают учёные. Но для иммигрантов новой также является окружающая среда, источники воды, лекарства. Кроме того, происходят изменения в их психическом состоянии. Всё это также может повлиять на микробиоту.

На сегодняшний день авторы работы не могут точно сказать, действительно ли изменённая микробиота способствует появлению метаболических заболеваний среди иммигрантов. По словам Найтса, в дальнейшем он и его команда хотели бы сосредоточиться на изучение этого вопроса.

Понимание факторов, которые так быстро изменяют микробиоту иммигрантов, может помочь исследователям разработать способы предотвращения такой трансформации.

Как уточняют специалисты, это будет особенно важно, если в будущем им удастся доказать, что изменённая микробиота действительно оказывает негативное влияние на здоровье.

Результаты исследования представлены в научном издании Cell.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" рассказывали, как кишечные микробы помогают бороться с гриппом. Кроме того, мы сообщали о том, что калорийная еда истощает микрофлору кишечника на поколения вперёд.