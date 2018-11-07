Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"

Иоганн Себастьян Бах никогда не участвовал в марафонах и был не самым спортивным человеком своего времени. Однако 10 ноября в Большом и Малом залах концертного зала "Зарядья" пройдет большой марафон, названный его именем.

Не нужно приходить в кроссовках и быть физически подготовленными. Все, что требуется от гостей – это уши и внимание. Гениальная музыка Баха заряжает энергией, гармонизирует и положительно влияет на работу головного мозга.

Фестиваль пройдет в четыре этапа: два концерта в Малом зале и два — в Большом. С 12:00 до 22:00. Впервые в России будут непрерывно исполнены все концерты Баха для клавира, включая двух-, трех-, четырех-рояльные, а также оригинальные версии.

В концерте примут участие признанные мастера исполнения музыки Баха из России и зарубежья, среди которых Евгений Королев, Александр Гиндин, Люпка Хаджигеоргиева, Максим Рубцов и Андрей Баранов.

#БАХМАРАФОН станет кульминацией XVIII Международного музыкального фестиваля ArsLonga, стартовавшего 27 сентября с концерта в Симферополе. Руководитель фестиваля — Иван Рудин, российский пианист, педагог, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.

Подробная программа "Бах-марафона" – на сайте "Зарядья".