Ушаков рассказал, почему основная встреча Путина и Трампа будет в Буэнос-Айресе, а не в Париже

Во время встречи в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп коротко пообщаются "на ногах", а обстоятельная встреча двух лидеров состоится в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Такая встреча в Буэнос-Айресе уже находится в проработке, мы согласовываем с американской стороной время и дату встречи, и, очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов предстоящего контакта", — сообщил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Первоначально во время приезда в Москву помощника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона была достигнута договоренность о переговорах Путина и Трампа в Париже 11 ноября, куда президенты отправятся в связи с памятной датой — 100-летием окончания Первой мировой войны. Однако из-за того, что готовящаяся встреча вызвала огромный интерес в политических кругах и могла затмить главную тему парижского мероприятий, планы были пересмотрены.

"Свои опасения на этот счет французские партнеры активно доводили и до российской, и до американской сторон, и с учетом этих соображений и в Вашингтоне, и в Москве было принято решение воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших двух президентов", — объяснил Юрий Ушаков.