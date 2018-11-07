На Красной площади реконструировали парад 1941 года

Атмосферу парада 1941 года перед решающей битвой за Москву сегодня воссоздали на Красной площади: больше 5 тысяч человек, военная техника и полная историческая реконструкция марша. 77 лет назад он длился всего 20 минут, и все его участники отправлялись сразу на фронт. Сегодня на брусчатке чеканили шаг их внуки и правнуки.

Ровные колонны, строгая выправка, чеканный шаг и гордо поднятая голова: на Красной площади внуки и правнуки победителей — тех, кто осенью 1941 года парадом уходил на фронт от стен Кремля. Та же форма, та же боевая техника, что и 77 лет назад. Равнение в сторону трибун. Оттуда за маршем наблюдают почетные гости — ветераны. Вспоминают, каким был ноябрь 1941 года.

- Сегодня значительно теплее, чем в 1941 году. Тогда мороз был.

- Мимо нашего дома каждый день шел эшелон с танками на фронт.

77 лет назад парад продлился всего 20 минут и готовился в условиях строжайшей секретности. На крышах по всему городу стояли зенитки, небо закрывали истребители, а сам Кремль был замаскирован. Солдаты уходили отсюда прямо на фронт, до передовой было всего 30 километров.

Как и 9 мая, по брусчатке сегодня прошли лучшие: суворовцы, кадеты, кавалерийская группа президентского полка. Военные и реконструкторы постарались максимально точно повторить легендарный марш полевой формой, фронтовым оружием, техникой и музыкой. Легендарный Т-34, тачанки с пулеметом "Максим" — как напоминание о подвигах и стойкости.

Историческая реконструкция: сборы ополчения и отправка добровольцев на фронт, на Красной площади атмосфера осени 1941 года. У стен Кремля словно кадры из кинохроники: знамена, под которыми шла оборона столицы, солдаты и добровольцы в форме тех лет.

Парад окончен, и для всех желающих открывается выставка под открытым небом. Танки и "Катюши", которые участвовали в реальных боях, восстановили, и сегодня они снова в строю.