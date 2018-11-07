Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 ноября 201818:02 Евгений Давыдов

На Красной площади реконструировали парад 1941 года

Атмосферу парада 1941 года перед решающей битвой за Москву сегодня воссоздали на Красной площади: больше 5 тысяч человек, военная техника и полная историческая реконструкция марша. 77 лет назад он длился всего 20 минут, и все его участники отправлялись сразу на фронт. Сегодня на брусчатке чеканили шаг их внуки и правнуки.

Ровные колонны, строгая выправка, чеканный шаг и гордо поднятая голова: на Красной площади внуки и правнуки победителей — тех, кто осенью 1941 года парадом уходил на фронт от стен Кремля. Та же форма, та же боевая техника, что и 77 лет назад. Равнение в сторону трибун. Оттуда за маршем наблюдают почетные гости — ветераны. Вспоминают, каким был ноябрь 1941 года.

- Сегодня значительно теплее, чем в 1941 году. Тогда мороз был.

- Мимо нашего дома каждый день шел эшелон с танками на фронт.

77 лет назад парад продлился всего 20 минут и готовился в условиях строжайшей секретности. На крышах по всему городу стояли зенитки, небо закрывали истребители, а сам Кремль был замаскирован. Солдаты уходили отсюда прямо на фронт, до передовой было всего 30 километров.

Как и 9 мая, по брусчатке сегодня прошли лучшие: суворовцы, кадеты, кавалерийская группа президентского полка. Военные и реконструкторы постарались максимально точно повторить легендарный марш полевой формой, фронтовым оружием, техникой и музыкой. Легендарный Т-34, тачанки с пулеметом "Максим" — как напоминание о подвигах и стойкости.

Историческая реконструкция: сборы ополчения и отправка добровольцев на фронт, на Красной площади атмосфера осени 1941 года. У стен Кремля словно кадры из кинохроники: знамена, под которыми шла оборона столицы, солдаты и добровольцы в форме тех лет.

Парад окончен, и для всех желающих открывается выставка под открытым небом. Танки и "Катюши", которые участвовали в реальных боях, восстановили, и сегодня они снова в строю.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

18:27

Рыболовлева официально обвинили в коррупции

16:58

ФСБ возбудила дело против врио мэра Махачкалы Гасанова

15:22

Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако

15:04

В Дюнкерке задержана женщина, угрожавшая взорвать больницу

14:54

В московском гей-клубе задержали мужчину с муляжом гранаты

13:59

Женщина угрожает взорвать бомбу в больнице французского Дюнкерка

13:55

Чубайс заявил, что поедет в Давос

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ушаков рассказал, почему основная встреча Путина и Трампа будет в Буэнос-Айресе, а не в Париже

Ушаков рассказал, почему основная встреча Путина и Трампа будет в Буэнос-Айресе, а не в Париже

1 час назад
ФСБ возбудила дело против врио мэра Махачкалы Гасанова

ФСБ возбудила дело против врио мэра Махачкалы Гасанова

1 час назад
"Монако" готов доказать невиновность Рыболовлева

"Монако" готов доказать невиновность Рыболовлева

28 минут назад
Западные СМИ: промежуточные выборы в парламент США могут стоить Трампу поста

Западные СМИ: промежуточные выборы в парламент США могут стоить Трампу поста

3 часа назад
Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

Побывал в Крыму - сядешь на три года: россиянам на Украине грозит уголовка

3 часа назад
Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

Гарем Сухова: многоженец из Владимира мечтает о 50-ти детях и подбирает новых женщин

43 минуты назад
Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

Топ-10 самых прибыльных компаний Китая

8 часов назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце

05.11.2018 15:30
У скандально известной Ольги Глацких нашли нецелевые траты на 130 миллионов

У скандально известной Ольги Глацких нашли нецелевые траты на 130 миллионов

6 часов назад
Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

Ректор МГУ предложил учить в школах церковнославянский язык

6 часов назад
В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку

В Подмосковье третьеклассник спас тонущую 5-летнюю девочку

5 часов назад
Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

Певица Нюша впервые стала мамой в палате с экологически чистой мебелью

5 часов назад
Назван самый грязный город Европы

Назван самый грязный город Европы

5 часов назад
Сказке "Черная курица" придумали счастливый финал

Сказке "Черная курица" придумали счастливый финал

3 часа назад
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей

06.11.2018 18:01
Помогите спасти Савве зрение и жизнь

Помогите спасти Савве зрение и жизнь

06.11.2018 13:37
На Красной площади реконструировали парад 1941 года

На Красной площади реконструировали парад 1941 года

40 минут назад
СК возбудил дело против мужчины, натравившего собаку на полицейского в метро

СК возбудил дело против мужчины, натравившего собаку на полицейского в метро

50 минут назад
Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

Американка с собакой изощренно отомстила вредной хозяйке жилья

1 час назад
Xiaomi представила аналог AirPods за 30 долларов

Xiaomi представила аналог AirPods за 30 долларов

1 час назад
Экспертная оценка: пластические операции Кайли Дженнер

Экспертная оценка: пластические операции Кайли Дженнер

1 час назад
Что носить этой зимой? 10 самых модных головных уборов

Что носить этой зимой? 10 самых модных головных уборов

1 час назад
Одиночество приводит к слабоумию

Одиночество приводит к слабоумию

3 часа назад
В Дюнкерке задержана женщина, угрожавшая взорвать больницу

В Дюнкерке задержана женщина, угрожавшая взорвать больницу

3 часа назад
В московском гей-клубе задержали мужчину с муляжом гранаты

В московском гей-клубе задержали мужчину с муляжом гранаты

3 часа назад
Известный микроэлемент сделает кофе, чай и шоколад еще полезнее

Известный микроэлемент сделает кофе, чай и шоколад еще полезнее

3 часа назад
Чубайс заявил, что поедет в Давос

Чубайс заявил, что поедет в Давос

4 часа назад
Беременностью от Кончаловского Бразговка спасла от тюрьмы другого любовника

Беременностью от Кончаловского Бразговка спасла от тюрьмы другого любовника

4 часа назад
По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

По ВДНХ вновь пустили общественный транспорт

4 часа назад
Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза

Крабы за решеткой: СК начал проверку трапезы Цеповяза

4 часа назад
Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

Слова понятны, смысл - нет: Серебренников и его коллеги отрицают вину

4 часа назад
Сирийские С-300 к бою готовы

Сирийские С-300 к бою готовы

4 часа назад
В Екатеринбурге загорелся завод. Видео

В Екатеринбурге загорелся завод. Видео

5 часов назад
В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

В Воронеже врачи ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной

5 часов назад
Рогозин поделит космонавтов на классы

Рогозин поделит космонавтов на классы

5 часов назад
На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

На чемпионате мира-2018 было предотвращено несколько терактов

6 часов назад
У ветерана из Москвы отняли квартиру за долги внука

У ветерана из Москвы отняли квартиру за долги внука

6 часов назад
В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

В лифте дома на юго-западе Москвы нашли зарезанную женщину

6 часов назад
Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

Путин назначил Гуцана полпредом в Северо-Западном округе

7 часов назад
Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

Долги россиян по ЖКХ хотят передать коллекторам

7 часов назад
25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

25 фактов о создании мультфильмов Disney, которые вы не знали

7 часов назад
Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

Бортников: в России резко активизировались радикальные молодежные группировки

7 часов назад
Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

Глобальное потепление уничтожает смертельно опасную муху цеце

8 часов назад
Вести.net: браузер Chrome накажет сайты за назойливую рекламу

Вести.net: браузер Chrome накажет сайты за назойливую рекламу

8 часов назад
Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

Пожар в Тамбовской области: 6 человек погубила непотушенная сигарета

8 часов назад
Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

Под обломками дома в Марселе нашли пятую жертву

9 часов назад
Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

Boeing предупредит все авиакомпании об опасности сбоя в моделях 737 Max

11 часов назад
Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

Скончалась актриса сериалов "Моя прекрасная няня" и "Интерны" Наталья Корчагина

14 часов назад
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью" продемонстрировал троекратный рост в первые дни проката

06.11.2018 16:01