Сотрудников Ryanair уволили за сон на полу

Представители ирландского лоукостера Ryanair уволили шестерых сотрудников, которые в октябре провели "лежачую забастовку", протестуя против невыносимых условий труда. Руководство компании критикуют за равнодушие к подчиненным, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Скандал разгорелся после того, как 16 членов экипажа Ryanair и 8 пилотов оказались в буквальном смысле заперты в аэропорту испанской Малаги из-за нелетной погоды.

Сотрудники авиакомпании были вынуждены провести несколько часов в комнате, где не было ничего, кроме восьми пластиковых стульев. Лишь спустя время им разрешили переместиться в комфортабельную зону ожидания.

В знак протеста сотрудники авиакомпании сфотографировались лежащими вповалку на полу комнаты и опубликовали снимок в соцсетях. Интернет-пользователи обрушились с критикой на "жестоких" работодателей из Ryanair.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj