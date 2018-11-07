Порошенко: РПЦ нечего делать в Украине

Русской православной церкви нет места на Украине. Об этом на Международной конференции в Киеве заявил президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что Украинская церковь уже в скором времени получит автокефалию.

Как отмечает "Интерфакс", Порошенко привел слова, якобы сказанные Владимиром Путиным — о том, что Россия держится на двух столпах - РПЦ и ядерном оружии. "Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить Русскую православную церковь в Украине? — сказал украинский лидер. — Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию".

Между тем, в Украинской православной церкви Московского патриархата уже назвали абсурдными эти слова президента Порошенко. "Совершенно абсурдное, нелепое заявление", — убежден глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.