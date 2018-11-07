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7 ноября 201822:25

Страшное ДТП в Зимбабве унесло более 40 жизней

EPA

На северо-востоке Зимбабве лоб в лоб столкнулись два автобуса с людьми. В результате страшной аварии погибли более 47 человек, еще десятки получили тяжелые ранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, ДТП случилось неподалеку от города Русапе. Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция. Автобусы сильно разрушены.

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