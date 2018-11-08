Мать поджегшего бомжа ребенка оштрафовали. На 100 рублей!

В середине октября текущего года в городе Чайковский Пермского края девятилетний мальчик и его друг заживо сожгли бездомного мужчину. По решению комиссии по делам несовершеннолетних мать ребенка признана виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ей назначен штраф – 100 рублей!

Прокурор Чайковского Егор Шмырин, сообщил, что прокуратура начала проверку, в ходе которой будут выясняться причины и условия, поспособствовавшие совершению малолетним особо опасного деяния, в том числе, будет дана оценка законности и полноты действий субъектов профилактики, в первую очередь, школы, пишет "Комсомольская правда".

Трагический инцидент произошел 14 октября, около магазина "Цветы" возник сильный пожар под лестницей у входа в подвал. Потушившие пламя пожарные обнаружили тело мужчины. Им оказался 38-летний бездомный, устроивший себе импровизированное жилье из картонных коробок.

Как рассказали местные жители, они видели рядом с подвалом двух 9-летних мальчиков из соседнего дома, один из которых поджигал обрывки бумаги и бросал их на спящего мужчину. В результате на бездомном загорелась одежда, он скончался от полученных ожогов. Оба мальчика – третьеклассники, дети из вполне благополучных семей. Ранее ни в каких предосудительных поступках они замечены не были.