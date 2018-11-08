Под Иркутском тушат крупный пожар

В ночь на четверг в расположенном в пригороде Иркутска поселке Маркова загорелась кровля складского помещения. В настоящее время площадь возгорания составила 8 600 квадратных метров.

Борьбу с огнем ведут 34 человека и 11 единиц техники, группировка сил и средств работает по повышенному номеру сложности, передает ТАСС. Информации о погибших и пострадавших не поступала.

По данным МЧС России, в загоревшемся сооружении находятся мебельный цех и производство строительных блоков. В настоящее время в основном горит кровля, есть небольшой очаг внутри здания.