8 ноября 201802:52
Под Иркутском тушат крупный пожар
В ночь на четверг в расположенном в пригороде Иркутска поселке Маркова загорелась кровля складского помещения. В настоящее время площадь возгорания составила 8 600 квадратных метров.
Борьбу с огнем ведут 34 человека и 11 единиц техники, группировка сил и средств работает по повышенному номеру сложности, передает ТАСС. Информации о погибших и пострадавших не поступала.
По данным МЧС России, в загоревшемся сооружении находятся мебельный цех и производство строительных блоков. В настоящее время в основном горит кровля, есть небольшой очаг внутри здания.
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