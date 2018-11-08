Герхард Шредер: российский Крым - это реальность, которую однажды должны признать

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что без России на европейском континенте не будет мира. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете "Ахенер Нахрихтен". Поэтому, подчеркнул он, необходимо восстанавливать сотрудничество между Евросоюзом и Москвой. Также бывший канцлер затронул тему Крыма. Он рассказал, что рано или поздно Западу придётся признать республику российской.

"Это реальность, которую однажды должны признать. Кстати, Крым долгие годы принадлежал России, в 54-ом году он стал подарком Хрущева тогдашней Украинской республике. Он верил, что советский коммунизм будет также нерушим, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло", — цитирует Герхарда Шредера телеканал "Россия 24".