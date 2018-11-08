Мужчина сжег храм в Тушине в знак протеста против застройки парка

В столице мужчина поджег деревянный православный храм Иоанна Богослова, расположенный в районе Южное Тушино. В результате пламя охватило деревянную стену и одно из внутренних помещений. Восстановить храм не получится. Ущерб оценивается в 1 миллион рублей.

Сам поджигатель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что решился на преступление в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка. Чтобы реализовать задуманное, он принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.