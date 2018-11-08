МИД: с 2011 года США вводили санкции против России 62 раза, запугать ее невозможно

Запугать Россию ультиматумами невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что с 2011 года США 62 раза вводили различные ограничения и запреты, и "новые могут последовать с такой же легкостью и безответственностью".

Москва надеется, что Вашингтон все же будет уделять внимание нормализации отношений, несмотря на сложную внутриполитическую ситуация. Россия имеет все законные основания развивать отношения с США на основе взаимной выгоды и взаимного уважения, подчеркнула Захарова.

Она выразила надежду, что "русофобский запал" и фейковая история с российским вмешательством в выборы завершатся, однако, по ее словам, есть вероятность, что начнется "новый раунд этих вымыслов". Но, отметила Захарова, американцы уже должны понять всю абсурдность бесконечных и бездоказательных обвинений России во вмешательстве во внутренние американские дела.

Телеканал "Россия 24" и Вести.Ru вели прямую трансляцию брифинга официального представителя МИД. РФ.