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Воспитание и обучение детей 20 минут назад
"Хорошие парни" в голливудских фильмах оказались гораздо хуже злодеев
Привычный к голливудским фантастическим фильмам зритель знает, что главный герой там почти всегда наделён сверхспособностями, необходимых, чтобы защищать обычных людей, бороться со злом и вообще оправдывать звание супергоероя. Однако исследование, проведённое специалистами Американской академии педиатрии, ясно показывает, что при ближайшем рассмотрении положительный герой не такой уж и положительный. По факту он проявляет гораздо больше жестокости, чем герой отрицательный.
Исследователи проанализировали поведение злодеев и супергероев в 10 фильмах, вышедших в 2015-2016 годах, и подсчитали, что в среднем первые совершают порядка 18 жестоких действий в час, в то время как вторые – 23. Также учёные заметили, что мужчины в фильмах более жестокие (34 соответствующих действия в час), чем женщины (7 жестоких действий в час). То есть сильный пол ведёт себя неподобающим образом почти в пять раз чаще, чем слабый.
Дети и подростки, вдохновлённые примером "положительных" героев, готовы копировать их чаще всего рискованное поведение и откровенную бесчеловечность. Именно поэтому профессор Роберт Олимпиа (Robert Olympia) из Университета Пенсильвании считает, что было бы разумным проводить разъяснительную работу среди родителей. Их необходимо предупреждать о возможной опасности, угрожающей их детям, когда они после просмотра фантастических боевиков захотят подражать своим кумирам.
Вот список наиболее распространённых жестоких действий, совершённых положительными персонажами, которые учёные обнаружили в десяти выбранных фильмах:
- драка (1021 раз),
- борьба с использованием смертельного оружия (659 раз),
- уничтожение и порча имущества (199 раз),
- убийство (168 раз),
- издевательство, угрозы и пытки (144 раза).
А вот статистика особенно популярных проступков отрицательных персонажей:
- драка (599 раз),
- применение смертельного оружия (604 раза),
- уничтожение и порча имущества (191 раз),
- убийство (93 раза),
- издевательство, угрозы и пытки (237 раз).
Ведущий автор исследования студент Медицинского колледжа Университета Пенсильвании Джон Н. Мюллер (John N. Muller) считает, что такие фильмы стоит смотреть всей семьёй, вместе обсуждать поведение героев и делать правильные выводы. Самое главное, считает Мюллер, это объяснить детям, какими могут быть последствия непомерной и неоправданной жестокости в реальной жизни.
В то же время, когда родители позволяют своим детям смотреть фильмы, пропагандирующие жестокость и насилие, это может трактоваться отпрысками как косвенное одобрение ими идей, транслируемых в этих фильмах. Исследования показывают, что агрессивность детей заметно росла после просмотра картин с супергероями.
Само собой, недостаточно просто смотреть фильмы вместе с детьми. Активное участие в жизни ребёнка также подразумевает общение на тему, чем он интересуется, с кем дружит, что поможет сформировать у него критическое мышление и поможет придать ему правильный вектор развития на каждом этапе его взросления.
Ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также сообщали о том, какие неожиданные полезные навыки формирует у ребёнка привычка к чтению книг, а также о том, как смартфоны провоцируют детей к агрессии.
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