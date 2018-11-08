"Весь в черном и в дыму". Очевидцы о последних минутах калифорнийского стрелка

Преступник, открывший вечером 7 ноября огонь в баре в пригороде Лос-Анджелеса Таузенд Оукс, мертв. Об этом сообщил The Los Angeles Times представитель шерифа округа Вентура капитан Гаро Куреджиан. Тело стрелка найдено внутри ресторана Borderline Bar and Grill.

По предварительным данным, злоумышленник ворвался в заведение, где находилось около 100 человек ( в основном студенты местного университета и колледжа) в половину двенадцатого ночи и произвел около 30 беспорядочных выстрелов. На этот час пострадавшими числятся 11 человек, однако, по словам представителя шерифа, это число может вырасти, поскольку посетители бара, многие из которых до сих пор находятся в шоке, продолжают обращатся за медицинской помощью.

Очевидцы перестрелки рассказывают, что когда в клубе раздался первый выстрел, никто не придал этому значения. Но когда вокруг начали свистеть пули, в ресторане началась паника. Кто-то попадал под столы, кто-то начал бить окна, чтобы побыстрее выбраться из здания. Часть посетителей Borderline попряталась в уборных и на чердаке. Это и спасло им жизнь и даже помогло избежать ранений.

Тейлор Уиттлер отправилась в Borderline Bar and Grill, чтобы отпраздновать свой 21-й день рождения. Она танцевала с друзьями в баре, когда услышала хлопки, но подумала, что это фейерверк в честь праздника. Она даже побежала на шум, но увидела у входа в ресторан человека с пистолетом всего в черном и окутанного дымом от шашек, которые он предварительно взорвал. К счастью, он не заметил девушку и ей удалось убежать.

19-летняя Эрика Сигман побежала к выходу, как только услышала крики внутри зала.

"Я живу с Таузенд Оукс, и наш город всегда был довольно безопасным местом, — рассказывает она. — Поэтому родители с легостью отпустили мена в этот бар. Но теперь... Осознавать, что такой ужас произошел в нашем безопасном городке... Это очень, очень страшно".

У Нелли Вонг, которая также отмечала 21-летие, все локти и колени в крови. Она упала на пол, как только услышала выстрелы. Это спасло ей жизнь.

"Боевик был одет в черную толстовку, черную рубашку, черные брюки, — рассказывает Нелли. — А его лицо закрывал такой же черный шарф. Перед тем как открыть стрельбу он бросил в зал дымовые шашки. Слава богу, он меня совсем не видел. Я сразу же перестала двигаться, перестала дышать...Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я молилась, чтобы преступник не услышал его стук".

Около половины второго ночи десятки посетителей злополучного Borderline Bar and Grill сидели и стояли вдоль тротуара улицы Мурпарк-роуд, где произошло ЧП, спрашивая друг друга о друзьях и близких, пока не вышедших на связь. Стрельбы было не слышно. Стрелок был мертв. По предварительным данным, он был уничтожен командой помощников шерифа, которые первыми прибыли в бар после звонка о начавшейся бойне.

Вдалеке вспыхнули огни скорых и полицейских машин. Начиналось оцепление территории.