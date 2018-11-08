Древний Египет в центре Москвы: неизвестные художники украшают столицу барельефами

Украшение или вандализм? В Басманном районе на фасадах домов стали появляться странные барельефы. Древние божества теперь соседствуют с вывесками магазинов и кафе. Разрешения на их установку, как выяснилось, не выдавалось. Кто и зачем занялся тайным дизайном московских улиц?

Древнеегипетский барельеф в центре Москвы: на фасаде дома на Покровке рядом с вывеской обувного магазина и аптеки — изображение из прошлых тысячелетий. Но не простое: в руках у каждого члена семьи по мобильному телефону, а поклоняются они солнцу, на котором изображены логотипы социальных сетей.

- Сатира современная — здорово! В любом случае, это не уродливо, не аляписто, на мой взгляд, это только украшает город.

Прохожие притормаживают, фотографируют. У барельефа разгораются даже искусствоведческие споры.

- Мне кажется, это идеальный формат современного искусства — такой, когда это и искусство, и в то же самое время возможность выразить свое мнение.

- Вообще, это странно. Мне кажется, скорее не нужно. Лучше бы просто была белая стена.

Такие барельефы появляются по всему Басманному району. Сделаны они из глины, покрыты керамической глазурью. Сюжеты — разные. Вход в один из домов украшают крылатый лев и единорог. Однако у некоторых москвичей возникает вопрос — украшают ли?

- Мне кажется, надо это все согласовывать с администрацией, потому что это все-таки портит внешний вид, может испортить, если это не соответствует.

Больше других такому виду уличного искусства не рады коммунальные службы: просто так от него не избавиться. К примеру, изображение существа с туловищем человека и головой птицы, похожее на ассирийское божество, явно пытались закрасить. За белым цветом виднеется золотисто-желтый, но при этом барельеф все равно отчетливо виден на стене.

Птицеголовый человек появился в Хохловском переулке сравнительно недавно, но некоторые экскурсоводы уже успели внести его в программу прогулок по столице. И пояснили: маляры закрасили не кого-нибудь, а бога Нисроха.

- В ведерке у него святая вода, и он протирает вот эти листочки, ухаживает за деревом, тем самым продлевая благополучие человеческого мира.

На всех барельефах можно заметить один логотип. След приводит все в тот же Хохловский переулок, к творческой мастерской — к сожалению, закрытой. Художники вообще ведут себя довольно скрытно, хотя о их работе высоко отзываются даже профессиональные архитекторы.

"В отличие, например, от граффити, это, мне кажется, гораздо более органично какой-то нашей московской ситуации. Очевидно, эти люди делали все не просто так. Очевидно, они имеют отношение к искусству. И сами сюжеты, и то, как это выполнено — все очень продуманно, и это интересно", — говорит руководитель архитектурной мастерской Алексей Невзоров.

Причина того, почему художники прячутся, понятна: судя по всему, барельефы выполнены без согласований. Объемные картины уже обзавелись поклонниками, которые теперь беспокоятся за их судьбу.

- Это прекрасно, люди могут смотреть на это и пойдут потом в музеи. Это какой-то первый шаг на пути к культурному просвещению людей.

Впрочем, у художников еще есть возможность узаконить свои работы, договориться с жильцами и владельцами зданий. Иначе барельефы вполне могут удалить после чьей-либо жалобы или во время очередного ремонта.