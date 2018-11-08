Ситуацию с отъемом квартиры у ветерана из Гольянова взял на контроль глава СКР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с лишением жилья двух ветеранов Великой Отечественной войны. Проверку будет вести центральный аппарат ведомства. По словам пенсионеров, их вынудили переписать квартиру на незнакомого человека, угрожая в противном случае расправиться с правнуком. В деле оказался замешан скандально известный риелтор, который уже отсидел срок за махинации с недвижимостью.

Анатолию Константиновичу — 93, Тамаре Тихоновне — 91. В любой момент ветеранов могут выселить из квартиры, где они прожили полвека.

"Пришел человек к нам и объявляет: у вашего внука плохая кредитная история. Морочил нас, вводил в заблуждение, шантажировал: мы вашего внука посадим!" — рассказывает Анатолий Доронин.

Уговаривали, давили, а когда старики отказались переоформлять квартиру на незнакомцев, в ход пошли угрозы.

"А у вашего внука есть сын". То есть, уже правнук мой. Он ходит в школу, и с ним может что-нибудь случиться, — продолжает ветеран. — Тут, конечно, я грохнулся, уже не помню, как очнулся. Ладно, подпишем, только мальчика не трогай. Только ребенка не трогай!"

В итоге дельцы все обставили так, будто выкупили квартиру за долги внука.

"Мы всего лишились — и проезда, и льгот, — и тут у меня случился инфаркт, потому что я много переживала. Вишняков — он заставлял!" — говорит Тамара Доронина.

"Он в нашей истории сыграл роль человека, который выдавал заем под залог недвижимости нашей. Был подписан документ о том, что это не продажа квартиры. А в итоге оказалось, что я продал квартиру", — рассказал по телефону внук Анатолия Доронина Роман Доронин.

Имя Дениса Вишнякова не раз всплывало в делах о квартирном рейдерстве. За махинации с недвижимостью его осудили на три года. На свободу он вышел совсем недавно — в октябре.

"Вишняков — он был "господином оформителем", по многим делам проходил. Ляпал так документы, подделывал грамотно все печати — они даже в судах подделывали решения судов о снятии ареста с квартиры", — говорит комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Елена Моставичене.

Как Вишняков ловко подделывает документы, хорошо знает еще одна жертва мошенников. Ольге предложили рефинансировать кредит по выгодной процентной ставке.

"Они мне так и говорили: не переживай Оля, сейчас мы составим договор займа, и будет все хорошо, — рассказывает Ольга Кассирова. — А в итоге состряпали на Вишнякова доверенность. Вот это, по-моему, не моя — это поддельная подпись".

Как только липовая доверенность была готова, квартиру тут же переоформили на подставных лиц. Вместе с ребенком Ольгу выкинули на улицу.

- Взламывали, пытались нас с ребенком выселить. Мы вызывали милицию несколько раз, потом МЧС приезжало, взламывало, потому что изнутри там человек закрылся.

Один из немногих случаев, когда квартиру у рейдеров удалось отбить — история блокадницы Светланы Блиновой. Она взяла кредит на 50 тысяч в ООО "Энергия" на лечение, а оформили все как куплю-продажу квартиры. После долгих судебных тяжб удалось доказать, что это был обман. В этой конторе работал тот самый Вишняков — риелтор, по вине которого семья ветеранов Дорониных осталась без жилья. Как такое могло произойти, сейчас выясняют в Следственном комитете.