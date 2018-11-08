Ситуацию с отъемом квартиры у ветерана из Гольянова взял на контроль глава СКР
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с лишением жилья двух ветеранов Великой Отечественной войны. Проверку будет вести центральный аппарат ведомства. По словам пенсионеров, их вынудили переписать квартиру на незнакомого человека, угрожая в противном случае расправиться с правнуком. В деле оказался замешан скандально известный риелтор, который уже отсидел срок за махинации с недвижимостью.
Анатолию Константиновичу — 93, Тамаре Тихоновне — 91. В любой момент ветеранов могут выселить из квартиры, где они прожили полвека.
"Пришел человек к нам и объявляет: у вашего внука плохая кредитная история. Морочил нас, вводил в заблуждение, шантажировал: мы вашего внука посадим!" — рассказывает Анатолий Доронин.
Уговаривали, давили, а когда старики отказались переоформлять квартиру на незнакомцев, в ход пошли угрозы.
"А у вашего внука есть сын". То есть, уже правнук мой. Он ходит в школу, и с ним может что-нибудь случиться, — продолжает ветеран. — Тут, конечно, я грохнулся, уже не помню, как очнулся. Ладно, подпишем, только мальчика не трогай. Только ребенка не трогай!"
В итоге дельцы все обставили так, будто выкупили квартиру за долги внука.
"Мы всего лишились — и проезда, и льгот, — и тут у меня случился инфаркт, потому что я много переживала. Вишняков — он заставлял!" — говорит Тамара Доронина.
"Он в нашей истории сыграл роль человека, который выдавал заем под залог недвижимости нашей. Был подписан документ о том, что это не продажа квартиры. А в итоге оказалось, что я продал квартиру", — рассказал по телефону внук Анатолия Доронина Роман Доронин.
Имя Дениса Вишнякова не раз всплывало в делах о квартирном рейдерстве. За махинации с недвижимостью его осудили на три года. На свободу он вышел совсем недавно — в октябре.
"Вишняков — он был "господином оформителем", по многим делам проходил. Ляпал так документы, подделывал грамотно все печати — они даже в судах подделывали решения судов о снятии ареста с квартиры", — говорит комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Елена Моставичене.
Как Вишняков ловко подделывает документы, хорошо знает еще одна жертва мошенников. Ольге предложили рефинансировать кредит по выгодной процентной ставке.
"Они мне так и говорили: не переживай Оля, сейчас мы составим договор займа, и будет все хорошо, — рассказывает Ольга Кассирова. — А в итоге состряпали на Вишнякова доверенность. Вот это, по-моему, не моя — это поддельная подпись".
Как только липовая доверенность была готова, квартиру тут же переоформили на подставных лиц. Вместе с ребенком Ольгу выкинули на улицу.
- Взламывали, пытались нас с ребенком выселить. Мы вызывали милицию несколько раз, потом МЧС приезжало, взламывало, потому что изнутри там человек закрылся.
Один из немногих случаев, когда квартиру у рейдеров удалось отбить — история блокадницы Светланы Блиновой. Она взяла кредит на 50 тысяч в ООО "Энергия" на лечение, а оформили все как куплю-продажу квартиры. После долгих судебных тяжб удалось доказать, что это был обман. В этой конторе работал тот самый Вишняков — риелтор, по вине которого семья ветеранов Дорониных осталась без жилья. Как такое могло произойти, сейчас выясняют в Следственном комитете.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В калифорнийском баре устроили массовый расстрел, преступник мертв
- В Архангельской области Ан-2 с пассажирами сел среди тайги и болот
- Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело
- Тушинский герострат объяснил, зачем сжег храм
- ВЦИОМ: россияне предпочитают отечественные продукты
Самое читаемое
-
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
- Финалистки конкурса лучших ягодиц подрались из-за имплантов. Видео
- Врачи ампутировали женщине здоровую ногу вместо больной
- Мать дождалась пробуждения сына, пролежавшего 12 лет в коме
- Голые фото бывшей жены Джигарханяна попали в Сеть
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Китай в октябре увеличил импорт нефти на 31%
- Злоключения российских олигархов за рубежом
- Добыча нефти в США бьет рекорды. ОПЕК и Россия задумались
- "Северсталь" отказывается от доллара
- Стабильность или признаки вымирания? Как Bitcoin стал менее волатильным, чем акции
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Россия отметила годовщину легендарного парада
- Промежуточные выборы раскололи США на два лагеря
- Как 9-летний Родион спас ребенка в бассейне
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Подмосковные наркодилеры снабжали зельем 20 регионов страны
- Камера-ловушка: водители отрицают нарушения на улице Расковой
- В Морозовской больнице спасли ребенка с гигантской аневризмой
- Неизвестные художники украшают столицу барельефами
- Необычная премьера: Орфей и Эвридика споют в советской квартире
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"