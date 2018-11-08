"Синьхуа" показало виртуальных телеведущих

Представители китайского новостного агентства "Синьхуа" нашли быстрый и дешевый способ записывать новостные сюжеты. Отныне на телеканале читать новости будут виртуальные ведущие, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, сообщается на сайте агентства.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена работа "композитного ведущего". Их будет два, один будет читать новости на английском, другой – на китайском.

Для создания "виртуальных дикторов" взяли изображение настоящего ведущего, а затем специально обученный искусственный интеллект наложил на изображение человека голос и мимику.

Алгоритм обучается, просматривая новостной эфир.

Ожидается, что нарисованные ведущие будут работать в тесной связке со своими живыми коллегами.

Представители "Синьхуа" хвастаются, что их новые ведущие могут работать без перерывов круглые сутки.