Пугачева объяснила, почему не сможет выступить на 50-летии Агутина

Алла Пугачева в своем "Инстаграме" объяснила причины, по которым не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина, который состоится 10 ноября.

В шоу, которое приурочено к 50-летию певца, должны выступить Сергей Шнуров, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, рэпер Баста, Анжелика Варум, Любовь Успенская, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков и другие звезды отечественной эстрады. Особо ждали на концерте Аллу Пугачеву.

Сама она призналась, что "мечтала выступить в концерте Леонида Агутина". "И песня такая классная, но не смогу. Заболела", — написала певица и добавила: "Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось".

Агутин, узнав об этом, пожелал Примадонне здоровья и выразил надежду, что они "песню еще воплотят".

"Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь", – цитирует РИА Новости слова Агутина.

При этом супруг певицы Максим Галкин, комментируя журналистам пост о болезни Пугачевой, сказал, что если он "прекрасно гастролирует" (артист сейчас в Канаде), значит, у него в семье "все хорошо".

Что же касается слов о нездоровье, то, по словам Галкина, "если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала".