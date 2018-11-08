Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству матери и ее 12-летнего сына на севере Москвы. По данным СМИ, это москвич, который ранее уже был судим за тяжкие преступления.
Дело о двойном убийстве на севере Москвы, похоже, уже почти раскрыто. СМИ сообщают: вероятный преступник уже задержан, и с минуты на минуту начнется его допрос.
Минувшую ночь жильцы дома по улице Софьи Ковалевской запомнили надолго. Спать здесь не ложились почти до самого утра. Известие о том, что в квартире на девятом этаже жестоко убили мать с сыном-подростком вывело на улицу весь подъезд.
35-летнюю Екатерину и ее 12-летнего сына обнаружила мать женщины. Она забеспокоилась, когда родственники не выходили на связь больше суток. Приехала из Владимирской области. Вошла в квартиру. И на полу кухни увидела тела родственников. Рядом орудия убийства — ножи.
Судя по всему, мать с сыном сопротивлялись до последнего. На их руках обнаружили множественные порезы. Но это их не спасло. И женщине, и 12-летнему подростку жестокий убийца нанес более 30 ножевых ранений. Первым, на кого пали подозрения, стал мужчина, судя по его фото — большой любитель ножей. Он так же как и Екатерина родом из Владимирской области. Встречаться они стали после смерти мужа Екатерины. Супруг женщины скончался от инсульта год назад. А уже вскоре новый возлюбленный переехал к матери с сыном.
"Он такой статный. Хорошо одетый. Приличный такой мужчина", — характеризует его соседка Ирина Беликова.
Соседи говорят, видели, как вечером 6 ноября Екатерина и ее возлюбленный возвращались домой. Что случилось потом, теперь выясняют следователи. Мужчину задержали наутро после обнаружения тел.
А несколькими часами ранее правоохранители поймали подозреваемого в еще одном жестоком преступлении. Ровшан Шобаев может быть причастен к убийству 52-летней женщины, которая трудилась провизором в аптеке. Злоумышленник напал на нее в лифте. Москвичка пыталась сопротивляться и кричала. Но это не помогло.
Преступник нанес ей больше десяти ножевых ранений. А потом вытащил из кошелька две тысячи рублей. Как сообщают СМИ, на родине в Азербайджане Шобаев работал полицейским. В Москве трудился продавцом на одном из рынков. По некоторым данным, он совершил несколько грабежей в районе Чертаново.
"Он проверяется на причастность к другим преступлениям. В настоящее время задержанный доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которой обвиняемому будет предъявлено обвинение и будет избрана мера пресечения", — пояснила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
А вот что касается подозреваемого в убийстве Екатерины Смирновой и ее сына, то его отпустили. Как выяснилось, у нового возлюбленного убитой есть железное алиби. К тому же на записи камеры наблюдения женщина перед убийством заходит в подъезд в компании другого молодого человека. На месте преступления в квартире, по некоторым данным, нашли окроваленную одежду, которая не принадлежит убитым.
А вот следов на полу не обнаружили. Это может означать одно — преступник надел бахилы. Следовательно, готовился к преступлению заранее. Правоохранители отрабатывают разные версии. Так, например, известно, что у Екатерины была тяжба по поводу квартиры с родственниками погибшего мужа.
Так это или нет — станет известно уже скоро. Теперь многое зависит от того, будет ли предполагаемый убийца, задержанный несколько часов назад сотрудничать со следствием.
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