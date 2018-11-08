Руководство футбольного "Пари Сен-Жермена" обвиняют в расизме

Во французском футболе разгорается скандал, связанный с расовой нетерпимостью отдельных руководителей чемпионов страны из столичного "Пари Сен-Жермена". Инсайдеры вменяют боссам "ПСЖ" дискриминацию в отношении молодых темнокожих игроков.

Утечки из источников, близких к владельцам и высшему менеджменту "ПСЖ", сообщают, что с 2013 года до весны 2108-го в клубе очень тщательно заботились о расовой принадлежности игроков, приглашаемых, в частности, в футбольную академию клуба. Представители этнических меньшинств, сообщает Get French Football News, активно дискриминировались.

Так молодой футболист Янн Гбохо, имеющий гражданство Франции и Кот-д'Ивуара, был одним из лучших в своем возрасте во многих французских молодежных состязаниях, но его имя теперь будет связано со скандалом о дискриминации при переходе в "ПСЖ".

Когда Гбохо было 13 лет и в нем скауты видели явный талант, руководители академии "ПСЖ" не сделали ему предложения перебраться в Париж только потому, что он был чернокожим.

По сведениям издания, лица, занимающие ответственные должности в клубе, неоднократно делали выбор игроков, требуя от скаутов предоставлять информацию о происхождении футболистов в следующих категориях: "француз", "магребинец", "вест-индиец" и "черный африканец".

Подобная стратегия найма футболистов, основанная на цвете кожи игрока, со стороны клуба продолжалась в течение нескольких лет. В то же время Национальный технический совет также намеревался ограничить количество детей иностранного происхождения в молодежных сборных Франции.

Пока официальные лица "ПСЖ" и национальной футбольной федерации отмалчиваются, но скандал разгорается. Впрочем, один из источников в клубе, знакомый с ситуацией, высказал свою версию развития событий: причиной имевшей место дискриминации в отношении молодых африканских игроков было то, что у выходцев с Черного континента не всегда имеются правильные документы, которые подтверждают их возраст. И, якобы, парижане опасались попасть в ситуацию, когда темнокожий игрок мог представить паспорт с заниженным возрастом.