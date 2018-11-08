Карлсен считает себя фаворитом в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен в преддверии матча за шахматную корону с соотечественником Фабиано Каруаной лестно отозвался о своем сопернике. Тем не менее себя норвежец считает фаворитом предстоящего поединка.

"Фабиано – превосходный шахматист, он великолепно провел этот год, и его результаты говорят сами за себя", — цитирует ТАСС чемпиона мира.

Однако Карлсен уверен в своих силах. "Если вы уже семь лет являетесь лидером мирового рейтинга, выиграли три матча на первенство мира и при этом считаете себя аутсайдером, то с вами что-то не так", — заявил норвежский гроссмейстер.

Ранее российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о предстоящем поединке, назвав Карлсена фаворитом матча.

Противостояние между действующим чемпионом мира и Каруаной состоится в Лондоне и начнется 9 ноября. Матч будет состоять из 12 партий с классическим контролем времени.