Бойня в Калифорнии: полиция неоднократно сталкивалась с бывшим морпехом

Выясняются новые подробности бойни в Калифорнии. Подозреваемый в убийстве 12 человек в баре Borderline в городке Таузенд Оукс 28-летний Иэн Дэвид Лонг служил в морской пехоте США и, возможно, страдал от посттравматического стресса, сообщил газете The Los Angeles Times шериф округа Вентура Джефф Дин.

Преступник проживал в парке Ньюбери, совсем недалеко от клуба, где он устроил бойню. Шериф сообщил, что полиция несколько раз сталкивалась с Лонгом. Так в апреле 2018 года соседи пожаловались на нарушение тишины с его стороны. Подъехавший к дому Лонга патруль сообщил, что он был весьма раздражителен, агрессивен и вообще действовал "нерационально". Правоохранителям даже пришлось вызывать к нему специалистов-психиптров. Однако врачи пришли к выводу, что Лонга не стоит задерживать.

Кроме того, по словам шерифа, в 2015 году Иэн Лонг был избит в одном из местных баров. Однако Джефф Дин не сообщил, какие это происшествие имело последствия.

29-летний белый мужчина, одетый во все черное и вооруженный пистолетом 45 калибра, устроил бойню в ресторане Таузенд Оукса. К бару, где он открыл стрельбу, мужчина подъехал на машине своей матери.

Сначала он закинул в помещение бара несколько дымовых шашек, а затем начал хладнокровно расстреливать людей, находящихся в нем. Первым выстрелом он застрелил стоящего у дверей охранника. Он расстрелял не менее трех обоем пистолета Glock 45-го калибра.

В барном зале Иэн Дэвид Лонг убил 11 человек. Он также оказал сопротивление наряду полиции, прибывшей по вызову. Сержант полиции Рон Хелус получил несколько ранений и по дороге в больницу скончался. Сержант прослужил в полиции 29 лет. До пенсии Хелус не дожил один год. Злоумышленник после бойни застрелился.

Последняя массовая бойня с применением огнестрельного оружия произошла в США в Питтсбурге. Здесь при нападении на синагогу 27 октября 2018 года 46-летний Роберт Боуэрс убил 11 человек. Еще 6 были ранены.