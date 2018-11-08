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Раскол в православном мире 9 минут назад
Архиепископа РПЦ объявили на Украине агентом Кремля
В Москву вернулся ректор Московской духовной академии, которого отказались впускать на Украину. У архиепископа Амвросия было приглашение от украинских иерархов, но на решение пограничников это не повлияло. Всё случилось сразу после того, как президент Порошенко фактически призвал выгнать с Украины священников Русской православной церкви. Выгонять, видимо, придется и прихожан, которые приходят к ним молиться. А это миллионы граждан страны, на которых их президенту теперь наплевать.
Не в Москве владыка Амвросий планировал быть этим вечером. 9 ноября — день памяти Нестора Летописца, покровителя Киевской духовной академии. Но ректора Московского богословского вуза украинские пограничники в гости к братьям не пустили.
"Причина того, что не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины", — показывает священник письменный отказ во въезде.
Цель пребывания архиепископ Амвросий на самом деле подтвердил: он, как и предыдущие несколько лет, ехал по приглашению ректора Киевской духовной академии. И до сих пор проблем не было. На этот раз, примерно за час до приземления священника в Киеве, на странице некоей Украинской поместной церкви в Сети появилась странная заметка, что владыка намерен выполнять задания Кремля по дестабилизации ситуации в стране.
"Очень странная информация, что я якобы агент Кремля в рясе, который направлен на Украину, чтобы помешать объединительному собору и всякая иная чушь", — прокомментировал случившееся Амвросий, архиепископ Верейский, викарий патриарха Московского и всея Руси, ректор московской духовной академии.
Объединительный собор — процедура, которую украинские раскольники обязаны провести, чтобы Константинопольский патриарх Варфоломей признал их законными священниками. Вроде бы его планируют на 21 ноября, но две раскольнические организации всё никак не могут договориться: ни о названии будущей структуры, ни о титуле верховного сановника, ни тем более о кандидатуре.
"Вопрос в том, насколько серьезно затормозился этот процесс, не случится ли так, что он будет отложен на неопределенное время. Во всяком случае сейчас представление большинства экспертов такое, что вряд ли 21 ноября этот собор состоится", — отметил Михаил Погребинский, политолог, директор киевского центра политических исследований и конфликтологии.
Финляндская православная церковь уличила Порошенко во лжи — он заявил будто в Хельсинки поддержали раскольников. В Суоми опровергают: автокефалию не поддерживают, а молятся о единстве мирового православия .
Молдавский Митрополит Владимир из Кишинева добавляет: решение Константинополя признать украинских раскольников — непростительно.
Украинские газеты пишут, что Порошенко мечтает перетянуть на сторону раскольников хотя бы одного законного епископа Украинской церкви. И пока это ему не удаётся, власти ополчились на всех священников Московского патриархата сразу.
Владыку Амвросия не пустили в Киев всего через несколько часов после выступления президента Украины Петра Порошенко на конференции по международной безопасности.
Вообще-то речь на конференции шла о том, как противостоять современным угрозам. Но приплести к несуществующей военной угрозе 13 тысяч священников Украинской же православной церкви — это что-то новое.
"Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви! Домой, в Россию! – заявил Петр Порошенко, президент Украины.
Зато Константинополю Порошенко отдал Андреевский собор в центре Киева, отняв его даже не у Украинской православной церкви, а у раскольников-автокефалов. А ведь обещал им кафедру, независимую ни от какой иностранной юрисдикции. Впрочем, Порошенко обещал, что и гонений на священников не будет.
"Не соотносятся слова с реальностью, как не соотносятся слова патриарха Варфоломея о том, что это всё от большой любви делается ", — говорит Владимир Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата.
Особая любовь Порошенко к Русской православной церкви — не секрет. Но откровенно неуважительные реплики и силовое выдворение священника — это новая реальность современной Украины.
"Мне очень печально за наших братьев. Потому что то напряжение, которое я почувствовал, оно заставляет беспокоится", — сказал Амфросий, архиепископ Верейский.
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