Отказ сидящим в деликатесах: скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза. Заключенный, получивший 20 лет за массовое убийство в станице Кущевской, переведен в штрафной изолятор. Но и оттуда он смог прокомментировать фотографии, на которых ест крабов и икру. Что сказал журналистам кущевский убийца, и почему теперь его бывшая жена опасается за свою жизнь?

Обед с крабами, ужин с красной икрой, шашлыки в хозяйственном дворике колонии. Именно эти снимки роскошной жизни в колонии стали причиной проверки исправительного учреждения прокуратурой Амурской области. На фотографиях Вячеслав Цеповяз — участник краснодарской банды Цапков.

"В отношении данного осужденного был ослаблен постоянный надзор за его поведением. Таким образом, ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом на них запретов", — отмечается на сайте Генпрокуратуры России.

Выяснилось, что Цеповяз к тому же вел смс-переписку с родственниками, пользовался стационарной связью и имел свободный доступ к служебным помещениям, в которых, судя по всему, и пировал на деньги бывшей супруги.

- Человек, который завозил продукты и приводил врачей, на воле находится.

Наталья Стришняя переводила на разные банковские карты, номера которых указывал бывший муж, по три миллиона рублей в год. Но Цеповяз требовал переписать семейное предприятие на незнакомых людей. Угрожал. Супруга решила через сотрудников ФСИН повлиять на Цеповяза. Теперь Наталья Стришняя еще больше опасается за свою жизнь.

"Фотографии эти я отправляла в прокуратуру и во ФСИН России, когда просила разобраться с ситуацией. Были угрозы с его стороны. Каким образом они попали в Интернет, я не знаю. Я боюсь, потому что могут появиться люди, которые с ним сидели. Криминальный мир тоже существует, угроза жизни может быть", — опасается Наталья Стришняя.

Цеповяз каким-то образом не только устраивал пиршества в заключении, но и смог купить дочери спорткар, ручного тигра и оплатил ее отдых в Куршевеле. А также сам устраивал себе свидания, даже накопил на своем счету крупную сумму, хотя сотрудники ФСИН должны были изымать у него все средства, чтобы перечислить их родственникам жертв банды Цапков.

В 2013 году Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы за организацию массового убийства семьи краснодарского фермера. В сожженном бандитами доме обнаружили тела 12 человек. Стоит напомнить, что преступник расправлялся с ними с особой жестокостью. Он убивал людей на глазах их родных. Среди погибших от его рук — 4 ребенка, в том числе 9-месячная девочка.

"Сейчас следователь работает в колонии, собирает материалы. Изучаем действия должностных лиц, которые ответственны за соблюдение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", — пояснил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Алексей Лубинский.

Фотографии были сделаны еще в 2015 году, но появились в Интернете только сейчас. Сам Цеповяз утверждает, что связано это исключительно с бракоразводным процессом, а снимки сфальсифицированы, чтобы оказать давление на суд. Через своих адвокатов он прокомментировал ситуацию.

"Получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", — заявил осужденный за убийства Цеповяз через своих адвокатов.

Журналистов ничем не примечательная колония до нынешних событий интересовала мало. Редкие кадры лета 2010 года: что происходило на самом деле за закрытыми дверями исправительного учреждения, теперь предстоит выяснить Следственному комитету.

В случае выявления нарушений следователи намереваются возбудить уголовное дело. Наталью Стришнюю вызвали в прокуратуру Амурской области. Она готова предоставить сотрудникам надзорного ведомства всю информацию о деньгах, которые отправляла бывшему мужу.