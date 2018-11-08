США добавят в санкционный список три физических лица и 9 организаций из России

Министерство финансов США в четверг объявит о введении новых персональных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Донбасса и Крыма. Об этом заявил специальный представитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, санкционные списки пополнят три физических лица и девять организаций, передает "Интерфакс".

Волкер уточнил, что эти организации и физические лица имеют отношение либо к событиям, связанным с воссоединением Крыма с Россией, либо к нарушениям прав человека в Крыму и в Донбассе.

Он еще раз напомнил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России. Санкциями, по его мнению, США добиваются выполнения Минских договоренностей.

Как сообщает РИА Новости, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Россия отреагирует на очередные санкции.