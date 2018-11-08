Многодетная мать пыталась продать своего младенца за полмиллиона

Многодетная мать из Нижнего Новгорода попыталась продать своего новорожденного ребенка семейной паре из Москвы. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по Нижегородской области, сюжет о попытке продажи матерью младенца показал один из местных телеканалов. По сведениям журналистов, женщина вела переговоры с потенциальными покупателями и называла сумму в полмиллиона рублей.

Следователи СК незамедлительно выехали в квартиру, где проживает женщина с детьми, и совместно с представителями администрации Советского района Нижнего Новгород и отдела опеки и попечительства произвели обследование жилищных условий. Социально-бытовые условия семьи, в которой воспитываются шестеро малолетних детей, признаны удовлетворительными. В отношении всех детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Обстоятельства инцидента и мотивы женщины устанавливаются.