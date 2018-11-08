В Крыму поблагодарили Вашингтон за новые санкции

Включение трех крымских санаториев в санкционный список США станет для них хорошей международной рекламой и оценкой качества.

Как передает РИА Новости, так считает руководитель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Так он прокомментировал включение в черный список санаториев "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор".

Черняк считает, что санкции не нанесут полуострову никакого ущерба, напротив – лишь прорекламируют местные здравницы. Он полагает, что иностранные туристы непременно захотят своими глазами посмотреть санатории, против которых выступает Вашингтон, ведь "это значит, что там есть что-то действительно уникальное, это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что новые американские санкции "малозначимы, безосновательны и бессильны" и Москва не будет даже тратить время на их анализ.

Он подчеркнул, что Россия продолжит развивать Крым, в том числе его экономику и социальную сферу.