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Обмен санкциями 9 минут назад

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9 ноября 201800:14

Эксперты: новые санкции США не повлияют на энергоснабжение Крыма

США расширили санкционный список против России. Американский Минфин добавил в него ещё трёх человек и девять организаций, в том числе крымские санатории и ТЭЦ. Попало в список в министерство госбезопасности ЛНР. В Москве уже отреагировали на очередной выпад Вашингтона.

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, попытки воздействовать на нашу страну с помощью санкций обречены на провал. А сенатор Константин Косачёв заявил, что Россия ответит: в политической плоскости зеркально, а в экономической — избирательно.

Что касается санкций против санаториев ("Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор"), то, как сказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, бесполезно пугать ими Россию.

"Сколько бы ни рвал подтяжки на груди Курт Волкер, именно россияне составляют основной туристический поток полуострова. Именно они поедут в "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", образно выражаясь, плевав с высокой горы на американские санкции", — заключил депутат.

В санкционном списке есть предприятие "КрымТЭЦ", однако, по сообщению пресс-службы Минэнерго РФ, угрозы энергоснабжению полуострова нет. Модернизация и расширение одного из объектов теплоэлектроцентрали — Сакской ТЭЦ — проводится с использованием российского оборудования.

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