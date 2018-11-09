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Конфликт в Сирии 56 минут назад
Разрушенная жизнь: молодая россиянка попала в рабство к террористам ИГИЛ
Гражданку России и двух ее детей смогли спасти от боевиков российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Молодую женщину обманом отвезли на территорию, которую контролировали террористы ИГИЛ (запрещена в РФ) и там долгое время держали в заложниках, причем активную помощь оказывал сам супруг девушки. О том, как обманом женщин увозят в фактическое рабство.
Аният Сеидова — жена террориста ИГИЛ. Несколько лет назад она приехала в Сирию. Маршрут обычный: сначала из России в Турцию, далее — нелегальное пересечение границы, и вот — сирийский город Манбидж, который в 2016 году контролировали радикалы ИГИЛ (запрещена в РФ). Супруг обещал молодой женщине счастливую жизнь в исламском халифате. О том, что это террористическая группировка, Аният слышала, но не верила: муж убедил ее в том, что это лишь пропаганда, а на сам деле в Сирии они будут строить справедливый мусульманский мир. С реальностью девушка из Дагестана столкнулась сразу же, как прибыла в Сирию.
"Там все очень грубо, жестоко, все не так как там они рассказывают, — говорит Аният Сеидова, жена боевика Сейдфазаила Сеидова. — Только попав туда, уже человек понимает, что натворил... На что ты пошла и ради чего ты оставила своих родителей".
Ее били. Били лишь за то, что она не хотела посещать школу террористов. Сажали под домашний арест: она не могла выходить на улицу. А потом выяснила, что супруг – наркоман. Он сказался больным, чтобы бесплатно получать трамадол – опиоидный анальгетик. И это все — фактически в сердце псевдохалифата.
"Не то что дело до убийства было, а просто легкие деньги его интересовали, не хотел он работать", — говорит Аният. "То есть все не про веру, а про деньги?" – уточняет журналист. "Да", — подтверждает женщина.
Уже потом Аният увидела, что друзья мужа – обычные убийцы и бандиты, которые прикрываются исламом, чтобы оправдывать собственные преступления. Решила бежать, но ей пригрозили тем, что заберут детей.
В результате террористы ИГИЛ были вынуждены уйти из Манбиджа, и муж этой девушки попал в тюрьму к другим боевикам из Свободной сирийской армии. Аният помогли попасть на территорию, которую контролируют правительственные силы и офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон. Теперь девушка и ее дети ждут возвращения на Родину.
Аният готова рассказывать о своей трагичной истории всем, у кого есть иллюзии и кто уже стал жертвой радикальной пропаганды террористов. Она ведь не последняя такая — жена боевика.
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