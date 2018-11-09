Тема:
Пассажирский Boeing рухнул в Индонезии 56 минут назад
В работе лайнеров Boeing 737 MAX найдены опасные ошибки
Авиационные власти США обеспокоены Boeing 737 MAX. Самолет именно этой модификации разбился в прошлом месяце в Индонезии. В США даже выпустили специальную директиву.
Экстренная полетная директива: федеральное управление гражданской авиации США предупредило перевозчиков, которые используют Boeing 737 MAX, о возможных проблемах. Речь идет о неисправной работе системы контроля полета и датчиков, которые могут некорректно отражать угол атаки лайнера и провоцировать его перевод в положение крутого пике, создавать риски "значительной потери высоты и возможного столкновения с землей". Документ требует, чтобы в течение 30 дней в инструкции по эксплуатации судов внесли соответствующие изменения.
Буквально накануне в корпорации Boeing тоже рассказали о возможной ошибке датчиков у лайнера этого типа и распространили среди использующих ее самолеты компаний инструкцию для пилотов — что делать в случае возникновения такого ситуации. Именно такая проблема, по версии следствия, привела к крушению Boeing 737 MAX 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air в прошлом месяце. Такая инструкция — это лишь первая реакция от производителя, считают эксперты.
Модель 737 MАХ относится к новейшему семейству узкофюзеляжных самолетов Boeing. Заказов уже под пять тысяч — от более чем сотни клиентов. Самолет стал самым быстропродаваемым в истории компании. Около двухсот машин уже поставлены заказчикам. Лайнер очень экономичный, с меньшими расходом топлива, выбросами CO2 и эксплуатационными затратами. Каталожные цены начинаются от 117,1 миллионов долларов.
Крушение рейса Lion Air — первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации. По данным агентства Reuters, 45 из подпадающих под директивы лайнеров используют в США.
Российские авиакомпании тоже летают на этой модели, два самолета есть в парке S7. К 2024 году компания планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения, в том числе на Boeing 737 MAX. Сейчас их заказано десять. В S7 уже получили рекомендации от американской корпорации и приняли информацию к сведению, но аналогичные данные и так содержатся в действующих инструкциях, так что никаких дополнительных действий не требуется, рассказали нам.
Utair также заказала тридцать таких машин: поставки должны начаться в следующем году. Подобные планы и у лоукостера "Победа". Но эти компании никаких рекомендаций не получали, поскольку эксплуатировать суда еще не начали. Эксперты считают, что к моменту новых поставок в Boeing все предыдущие недочеты могут исправить.
Ранее по теме
-
У упавшего в море "Боинга" были проблемы со спидометром3 суток назад
-
Крушение "Боинга" в Индонезии: самолет разрушился, ударившись о поверхность моря3 суток назад
-
Во время поисков рухнувшего в Яванское море Boeing погиб водолаз5 суток назад
-
Авиакатастрофа в Индонезии: найден черный ящик6 суток назад
-
Первый бортовой самописец индонезийского "Боинга" поднят со дна моря7 суток назад
-
Власти Индонезии планируют поднять со дна Яванского моря разбившийся Boeing7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
При стрельбе в Калифорнии погибли 13 человек
- Ан-2 обломал крылья и шасси, но спас пассажиров
- Цеповяз в ШИЗО, сотрудникам колонии грозит уголовное дело
- Военным запретят выкладывать в сети фото и видео
- РПЦ: Порошенко указал на дверь миллионам украинских граждан
Самое читаемое
-
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
- Известная актриса всю жизнь скрывала, что отец ее дочери Кончаловский
- Врачи ампутировали женщине здоровую ногу вместо больной
- Эскортница обвинила в изнасиловании сына вице-президента ЛУКОЙЛа
- Голые фото бывшей жены Джигарханяна попали в Сеть
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
Китай в октябре увеличил импорт нефти на 31%
- Злоключения российских олигархов за рубежом
- Добыча нефти в США бьет рекорды. ОПЕК и Россия задумались
- "Северсталь" отказывается от доллара
- Стабильность или признаки вымирания? Как Bitcoin стал менее волатильным, чем акции
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане
- Жесткая посадка между лесом и болотом
- Скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Подмосковные наркодилеры снабжали зельем четверть страны
- Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране
- Ситуацию с отъемом квартиры у ветерана из Гольянова взял на контроль глава СКР
- Камера-ловушка: водители отрицают нарушения на улице Расковой
- В Морозовской больнице спасли ребенка с гигантской аневризмой
- Неизвестные художники украшают столицу барельефами
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"