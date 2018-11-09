Гол Заболотного принес "Зениту" ничью в матче Лиги Европы с "Бордо"

Санкт-петербургский "Зенит" последним из российских клубов проводил свой матч четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. "Сине-бело-голубые" на выезде встречались с французским "Бордо" и сыграли вничью со счетом 1:1.

Игра проходила с небольшим преимуществом французской команды, которая открыла счет на 35-й минуте. С пенальти отличился Франсуа Камано. "Зенит" отыгрался на 72-й минуте. Антон Заболотный нанес точный удар в одно касание после блестящего прохода Далера Кузяева.

В другом матче группы "С" чешская "Славия" и датский "Копенгаген" тоже сыграли вничью – 0:0. "Зенит" с восемью очками остался лидером квартета. Далее идут "Славия" (7 баллов), "Копенгаген" (5) и "Бордо" (1).

В следующем туре "Зенит" примет "Копенгаген".