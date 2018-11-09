Дочь мексиканского депутата погибла от рук неизвестных

Дочь депутата парламента Мексики стала жертвой неизвестных. 22-летняя Валерия Медель была застрелена в спортзале города Мендоса, штат Веракрус.

Кармен Медель, депутат, получила известие о смерти дочери прямо во время заседания. Оно было приостановлено, передает ТАСС. Мотивы убийства девушки не сообщаются.

В Мексике орудует наркомафия: из-за ее действий страна переживает небывалый всплеск насилия. За 2017 год были убиты более 31 тысячи человек. За первые шесть месяцев текущего года жертвами преступников стали 16 тысяч человек.