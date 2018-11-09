В Приморье ливни заливают города

Сильные ливни с грозами в Приморье. Во многих районах Владивостока затопило дороги, тротуары и остановки общественного транспорта.

Десятки людей выкладывают в социальных сетях видеозаписи. На кадрах видно, что автомобили и общественный транспорт с трудом передвигаются по затопленным улицам.

Из-за штормового предупреждения пока остановлено движение паромов.

Тем временем ухудшения погоды сегодня ждут и в остальных районах Приморья. Улучшение метеорологической обстановки ожидается не раньше субботы, сообщает телеканал "Россия 24".