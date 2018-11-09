Рябков: попытки воздействовать на Россию с помощью санкций обречены на провал

США расширили санкционный список против России. Американский минфин добавил в него еще трех человек и девять организаций, в том числе крымские санатории и ТЭЦ. Власти Крыма заявили, что в новых санкциях нет ничего удивительного и поблагодарили США за рекламу своих санаториев. Попало в список и министерство госбезопасности ЛНР.

В Москве уже отреагировали на очередной выпад Вашингтона, передает телеканал "Россия 24". По словам зам главы МИДа Сергея Рябкова, попытки воздействовать на нашу страну с помощью санкций обречены на провал. А глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев заявил, что Россия ответит в политической плоскости зеркально, а в экономической — избирательно, чтобы не допустить ущерба собственным интересам.