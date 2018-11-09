Ковальчук не спас "Лос-Анджелес" от поражения в игре с "Миннесотой"

Матчем между "Лос-Анджелес Кингз" и "Миннесотой Уайлд" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:3. Российский форвард "королей" Илья Ковальчук голевыми действиями не отметился.

Кроме того, у россиянина оказался отрицательный показатель полезности – "-2". Единственную шайбу у "Лос-Анджелеса" забросил Джейк Маззин. У гостей отличились Нино Нидеррайтер, Зак Паризе и Микаэль Гранлунд.

"Миннесота" набрала 20 очков и занимает третье место в Западной конференции. У "Лос-Анджелеса" лишь 11 баллов и последняя строчка в турнирной таблице.