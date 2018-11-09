Между Россией и Австрией разгорается шпионский скандал

В Австрии по подозрению в шпионаже на Россию задержан полковник австрийской армии в отставке, сообщает газета Kronen Zeitung. По предварительным данным, он передавал секретные сведения в течение 20 лет.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек в связи с этой историей намерены выступить с официальным заявлением.

"Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима", — заявил Кунасек, пообещав вызвать в Минобороны Австрии российского военного атташе.

В посольство России в Австрии отказались комментировать данную информацию, передает ТАСС.