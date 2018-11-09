Глава МИД Австрии отказалась ехать в Россию из-за шпионского скандала

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила свою поездку в Россию. До этого планировалось, что австрийский министр посетит Россию 2-3 декабря.

Ранее стало известно, что Австрия подозревает отставного полковника австрийской армии в шпионаже на российскую разведку. Об этом на экстренной пресс-конференции заявил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, военный, имя которого не называется, передавал секретные сведения в течение 20 лет – с 1990-х годов и до 2018 года. Если подозрения в адрес офицера подтвердятся, то это повлечет за собой уголовное преследование, передает ТАСС. Дело уже возбуждено.

Курц заявил, что этот шпионский скандал не улучшит отношения между Россией и Евросоюзом.

"Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению", — подчеркнул австрийский канцлер.

По данным газеты Kronen Zeitung, полковник собирал сведения об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также информацию о высокопоставленных военных.

Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Пресс-бюро СВР​​​ также отказалось от комментариев, передает РИА Новости.