В Казахстане для Путина связали узел из гвоздя

Президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Казахстане, осмотрел в Петропавловске вместе с Нурсултаном Назарбаевым туристическую выставку в рамках Форума межрегионального сотрудничества. Свои экспозиции представили несколько регионов России и Казахстана. Возле одного из стендов президентам свою силу показал местный богатырь. Он связал большой гвоздь в тугой узел — символ крепкой дружбы наших стран.

Владимир Путин предложил президенту Казахстана развивать туризм между двумя странами и пообещал сделать все, чтобы это направление "заиграло" как следует".

"Казахстан занимает второе место среди наших торгово-экономических партнеров на пространстве СНГ после Белоруссии. И темпы очень хорошие: как считают наши эксперты, у Казахстана есть все шансы занять первое место, тем более, что у нас взаимоотношения в сфере экономики очень разносторонние: это и высокие технологии, включая космос, и углеводороды, транспорт, теперь добавим этому еще и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим", — заявил президент РФ.

В свою очередь Назарбаев отметил, что сотрудничество в туризме оживит торговлю между нашими странами, сообщает телеканал "Россия 24".