Папунаишвили признался в романе с Собчак и "дотанцевался" до итальянки
"Пацаны бы не поняли", — говорит танцор Евгений Папунаишвили, вспоминая, как долгие годы скрывал, что занимается быльными танцами.
В студию его привела мама, когда Евгению было всего 5 лет, хотя сам он до этого занимался боксом, плаванием и даже хотел стать футболистом.
Танец оказался его судьбой – и уже в 14 лет он набрал детей в свою танцевальную группу. Но настоящий успех обрушился на него после участия стартовавшего в 2006 году шоу "Танцы со звездами".
За годы, что проект шел в телеэфире, его партнершами были Наташа Королева, Ирина Салтыкова, Юлия Савичева, Глюкоза, Ксения Собчак и другие известные женщины.
Причем, молва со всеми ему приписывали романы, хотя, признается Евгений, близкие отношения у него сложились только с Ксенией Собчак.
"Я благодарен судьбе, что все так сложилось. У нас все было искренне и по-настоящему", — вспоминает он. Но когда проект закончился, каждый пошел дальше по жизни своей дорогой.
Его уже записали в вечные холостяки, однако Папунаишвили вдруг встретил итальянку Салиму Бижабер.
Несмотря на то, что поначалу приходилось общаться по электронному переводчику, именно она стала его судьбой, а в 2017 году – причем, в день рождения Евгения. 11 декабря, у пары родилась дочь София.
Знаменитый танцор говорит, что его жизнь делится "на до и после". "Какое счастье было встретить именно Салиму. Я просто обалдел от красоты, когда увидел ее", — признается Евгений.
Где познакомились грузин Папунаишвили с итальянкой Бижабер? Как ей живется в России? Что вспоминает Евгений о своем тесном общении с Ксенией Собчак? Чем заработал свои первые деньги и на что способен в танце?
Об этом Евгений рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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