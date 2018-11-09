Не только грипп: все инфекционные заболевания имеют сезонный характер
Сезонным гриппом мало кого удивишь, а как насчёт сезона ветряной оспы и гонореи? Согласно недавнему исследованию, у целого ряда инфекционных заболеваний существуют свои периоды, в течение которых их активность достигает максимума.
В исследовании, опубликованном в научном издании PLOS Pathogens, Микаэла Мартинес (Micaela Martinez) из Колумбийского университета изучила сведения из десятков научных работ и выяснила периоды активности 69 различных инфекционных заболеваний.
Исследовательница включила в список распространённые заболевания (пневмонию) и довольное редкие недуги (лихорадку Эбола и африканский трипаносомоз).
Оказалось, что пик активности гриппа приходится на зиму. Впрочем, этим никого не удивишь. Ветрянкой же чаще всего заболевают весной, а гонореей – летом и осенью. Пик заболеваний, передаваемых половым путём, приходится на лето, а бактериальная пневмония наиболее распространена в середине зимы.
По словам Мартинес, она вполне ожидала обнаружить сезонные пики острых инфекций, от малярии до полиомиелита. Чего она не ожидала, так это увидеть аналогичную картину для хронических инфекций. "Я была очень удивлена", — говорит учёный.
Оказалось, что некоторые хронические заболевания также отличаются сезонностью. Например, в некоторых частях мира число случаев инфицирования гепатитом В возрастает весной и летом.
Ранее учёные предположили, что ВИЧ также могут носить сезонный характер в некоторых районах Африки, где сезонный дефицит питания может повлиять на распространение заболевания.
В целом специалист выявила четыре основных фактора сезонности инфекционных заболеваний:
- Факторы окружающей среды, такие как температура и влажность, которые, как считается, играют определённую роль в распространении того же гриппа.
Специалисты предполагают, что частицы вируса гриппа могут оставаться в воздухе дольше и перемещаться на более дальние расстояния в холодных и сухих условиях.
Кроме того, температура играет определённую роль в распространении некоторых заболеваний, передаваемых насекомыми. Например, комары размножаются при более высоких температурах, способствуя распространению вируса Зика в более жаркие месяцы.
- Поведение людей. Например, дети начинают учиться осенью, следовательно, находятся в тесном контакте, что играет определённую роль в распространении той же кори.
- Экологические факторы, такие как разрастание водорослей в воде, что способствует распространению бактериального заболевания холеры.
- Биологические ритмы: миграция, зимняя спячка животных и даже колебания уровней гормонов у людей, которые могут повлиять на иммунную систему.
Как говорит Мартинес, сезонность — универсальная особенность инфекционных заболеваний, хотя научное сообщество в значительной степени игнорирует этот фактор для большинства инфекций.
И действительно, существует мало работ, в которых бы изучалась причина распространения и достижения пика многих инфекционных заболеваний в определённые сезоны.
Мартинес уверена в необходимости проведения большего числа работ, чтобы учёные смогли лучше разобраться в причинах сезонных пиков и спадов инфекционных заболеваний. Они очевидны далеко не для всех инфекционных заболеваний.
По её мнению, исследование этой темы и создание своеобразного "календаря болезней" позволит эффективнее предотвращать подобные недуги и излечивать хронические инфекции.
На сегодняшний день Мартинес изучает, могут ли сезонные колебания гормона мелатонина влиять на иммунную систему и играть роль в восприимчивости людей к определённым инфекционным заболеваниям.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении гена, определяющего чувствительность человека к гриппу.
Кроме того, учёные подтвердили существование так называемого мужского гриппа. Оказывается, мужчины во время недуга действительно страдают больше женщин.
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